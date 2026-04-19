Il produttore di alimenti per l’infanzia ha annunciato il ritiro di alcuni vasetti di omogeneizzati venduti nei mercati di Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. I campioni analizzati in queste nazioni hanno riscontrato la presenza di veleno per topi. La decisione riguarda specifici lotti del prodotto, che sono stati sequestrati dalle autorità locali. La società ha comunicato di aver avviato le verifiche necessarie per chiarire la situazione.

Il marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono risultati positivi al veleno per topi. Le autorità ritengono che la manomissione abbia interessato vasetti da 190 grammi con alimenti a base di carote e patate destinati a bambini di 5 mesi, venduti nei supermercati Spar in Austria. Il primo campione è risultato positivo il 18 aprile. “Questo richiamo non è dovuto ad alcun difetto del prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento HiPP in perfette condizioni”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato, “ il richiamo è legato a un atto criminale attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità “.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasetti

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