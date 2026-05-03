È stata inaugurata una nuova rotatoria che collega le strade provinciali Romana Lucchese, Pesciatina e Poggio Adorno. La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca della Città Metropolitana, della sindaca di Fucecchio e dell’assessore regionale alla viabilità, accompagnati dal presidente della Regione. La realizzazione dell’intersezione mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona.

Un taglio del nastro atteso. E’la nuova intersezione tra le strade provinciali Romana Lucchese, Pesciatina e Poggio Adorno inaugurata dalla sindaca della Città Metropolitana e dalla sindaca di Fucecchio (e delegata alla viabilità) e dal presidente della Regione Eugenio Giani. L’intervento - spiega una nota – ha permesso di eliminare il pericoloso incrocio che interessa tre strade provinciali: la strada provinciale Romana Lucchese Sp 15, che collega Fucecchio e Altopascio, la strada provinciale Pesciatina Sp 60 e la strada provinciale per Poggio Adorno Sp 61, che collegano Santa Croce e Chiesina Uzzanese. "La nuova rotatoria - ha detto Funaro - fluidifica il traffico e rende più agevoli le svolte su tutti e quattro i bracci di cui si compone ma, soprattutto, rende l’intersezione molto più sicura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vedute, nuova rotatoria: "Intersezione più sicura"

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