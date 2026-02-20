Termini più sicura | 80 agenti in più e una nuova task force per metro

Il ministro Piantedosi ha annunciato l'apertura di un nuovo presidio di polizia a Termini, in risposta a un aumento di incidenti e problemi di sicurezza nella zona. Sono stati inseriti 80 agenti in più e una task force speciale si occuperà di vigilare sulla metropolitana, soprattutto durante le ore di punta. Questa iniziativa mira a garantire maggiore tutela ai cittadini e a ridurre i rischi nelle aree più frequentate. La presenza rafforzata è già operativa da questa settimana.

Termini più sicura: Piantedosi inaugura il nuovo presidio di Polizia e la specialità per la sicurezza della metropolitana. Il Ministro dell’Interno ha inaugurato oggi un nuovo presidio di Polizia presso la stazione di Roma Termini, intensificando le misure di sicurezza in una delle aree più sensibili della capitale. L’intervento, che prevede un potenziamento delle risorse umane e la creazione di una specialità dedicata alla sicurezza della metropolitana, mira a rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini e a contrastare la criminalità in un nodo cruciale del trasporto pubblico. Un modello ispirato a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Più tutela per gli animali. Comune scende in campo. Pronta una ’task force’ Leggi anche: Una città più sicura, più vivibile, più moderna: approvato Dup. Mobilitati quasi 20 milioni di euro Tunisie : la folie du dictateur Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Miglior passeggino trio 2026: modelli top e guida alla scelta; Il gas balza a 33,80 euro con i timori del conflitto Usa-Iran; Alla stazione Termini di Roma primo ufficio polmetro, 'più sicurezza'; Le auto elettriche più economiche del 2026. Alla stazione Termini di Roma primo ufficio polmetro, 'più sicurezza'. Inaugurazione con Piantedosi, 'raddoppierà organico' #ANSA x.com -: ` “Il Sulcis non può più essere il luogo dove si scaricano costi ambientali e si accumulano ferite. Parliamo di un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di salute, a - facebook.com facebook