Oggi è stata inaugurata una nuova rotatoria a Le Vedute, nel comune di Fucecchio, che collega le strade provinciali Sp 15 Romana Lucchese, Sp 60 Pesciatina e Sp 61 Poggio Adorno. L'intervento interessa quattro province e rappresenta un nuovo punto di snodo stradale nella zona. La cerimonia si è svolta questa mattina, alla presenza delle autorità locali.

Fucecchio (Firenze), 2 maggio 2026 – È stata inaugurata oggi la nuova rotatoria tra le strade provinciali Sp 15 Romana Lucchese, Sp 60 Pesciatina e Sp 61 Poggio Adorno, in località Le Vedute, nel comune di Fucecchio. Si tratta di un punto cruciale di collegamento tra le province di Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa. La rotatoria, collocata tra la piana dell’Arno e l’area lucchese, unisce con due direttrici i collegamenti verso la Valdinievole e il Padule di Fucecchio e quelli verso l’area naturalistica delle Cerbaie. All'inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze e sindaca della Città metropolitana Sara Funaro, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e la consigliera regionale Brenda Barnini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova rotatoria unisce quattro province: l’inaugurazione a Le Vedute per l’opera

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