vede i finanzieri e fugge nel buio nel borsello un coltello e la droga

Durante la notte alla stazione ferroviaria, un uomo con atteggiamento sospetto si muove tra le ombre. Quando si accorgono della presenza dei finanzieri, tenta di scappare nel buio. Nel suo borsello sono stati trovati un coltello e alcune sostanze stupefacenti. La scena ha suscitato sconcerto tra i presenti, evidenziando ancora una volta situazioni di degrado e insicurezza in zona.

Ancora degrado, paura e una scena che lascia sconcertati. È notte alla stazione ferroviaria e tra le ombre si muove un uomo con fare sospetto. Non è un passante qualsiasi: è qualcuno che, alla vista delle forze dell’ordine, scappa. Fugge, si dilegua nel buio, sfruttando l’oscurità per sottrarsi ai controlli. Ma nella fuga lascia dietro di sé una traccia inquietante: un borsello pieno di droga e un coltello. L’intervento della guardia di finanza di Saronno ha portato al sequestro di circa 140 grammi tra cocaina ed eroina, già pronti per essere venduti, oltre a un’arma da taglio con una lama di circa 10 centimetri. Un vero e proprio kit da spaccio, abbandonato in fretta e furia per evitare l’arresto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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