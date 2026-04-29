Nascondeva un coltello a serramanico nel borsello | denunciato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo che, durante un controllo, è stato trovato con un coltello a serramanico nascosto nel borsello. Le forze dell’ordine delle stazioni di Piedimonte Etneo e Linguaglossa hanno proceduto con l’identificazione e la denuncia all’Autorità giudiziaria. La scoperta è avvenuta nel corso di verifiche di routine, senza altri elementi aggiuntivi.

I carabinieri delle stazioni di Piedimonte Etneo e Linguaglossa hanno denunciato un 39enne all'Autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere, sulla base degli elementi raccolti nel corso del controllo. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio durante un servizio di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Nascondeva un coltello a serramanico e una dose di marijuana, denunciato 31enneNel corso dell’attività, a Ramacca, sono stati sottoposti ad ispezione 3 esercizi pubblici, nonché sono state identificate 48 persone e controllati... Leggi anche: Alla guida con un coltello a serramanico nel marsupio. Denunciato un ciociaro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nascondeva un coltello in auto; Gira per il porto antico con un pugnale nei pantaloni, denunciato; Senza patente né assicurazione, nascondeva droga e un coltello in auto: denunciato a Lucca; Firenze, arrestato migrante 17enne con cocaina e coltello in centro accoglienza. Un coltello a lama lunga nascosto nel sottosella: denunciato giovane a PrioloPorto di oggetti atti a offendere. Con questa accusa gli agenti del commissariato di Priolo hanno denunciato un giovane. Nel corso di un controllo su strada, hanno sorpreso il giovane in possesso di u ... siracusaoggi.it Aveva un coltello nascosto nelle mutande, arrestato a GenovaPrima applicazione in città in base alla nuova norma introdotta dal decreto Sicurezza che vieta il porto di coltelli pieghevoli con lama uguale o superiore ai ... ilsecoloxix.it Si nascondeva da due anni. L'uomo si era rifiutato di aprire la porta ai carabinieri: è stato quindi necessario fare irruzione nell’abitazione, operazione che ha permesso di bloccarlo e procedere all’arresto - facebook.com facebook Nascondeva oltre 50 grammi di cocaina nella biancheria intima: arrestato 39enne x.com