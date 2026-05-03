Il cantautore sarà a Bologna per un nuovo tour che combina musica e poesia dal vivo. Durante lo spettacolo, interpreterà alcuni brani tratti dall’album L’Infinito, mentre nella prima parte si esibirà con canzoni note del suo repertorio. Il concerto si svolgerà in un teatro cittadino e il pubblico potrà ascoltare le esibizioni di fronte a una platea di appassionati. La serata vedrà un equilibrio tra momenti musicali e poesie recitate.

? Cosa scoprirai Come si trasformerà il concerto in un dialogo tra musica e poesia?. Quali brani dell'album L'Infinito canterà Vecchioni nella prima parte?. Chi accompagnerà il cantautore sul palco durante questa tournée?. Perché Bologna rappresenta un luogo così identitario per l'artista?.? In Breve Show diviso tra album L'Infinito del 2018 e classici del passato.. Formazione storica include Massimo Germini, Antonio Petruzzelli, Roberto Gualdi e Lucio Fabbri.. Bologna rappresenta luogo identitario con legami verso Morandi, Stadio, Dalla e Guccini.. Concerto ispirato al libro pubblicato da Einaudi nel 2024.. Il 4 maggio l’EuropAuditorium di Bologna ospiterà Roberto Vecchioni per il debutto dal vivo del tour intitolato Tra il silenzio e il tuono.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vecchioni a Bologna: il nuovo tour tra musica e poesia dal vivo

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