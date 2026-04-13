In un episodio senza precedenti, un ex presidente ha rivolto accuse molto dure contro il Papa Leone XIV, primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa cattolica. La polemica ha causato una rottura significativa tra la Casa Bianca e il Vaticano, segnando un momento di forte tensione tra le due istituzioni. L’attacco si è distinto per la sua durezza e per la portata storica, suscitando ampie reazioni nel mondo politico e religioso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un attacco durissimo che segna una rottura storica. Donald Trump ha lanciato un attacco frontale e senza precedenti contro Papa Leone XIV, primo pontefice americano nella storia della Chiesa cattolica. Le dichiarazioni, pubblicate su Truth Social mentre il presidente era a bordo dell’Air Force One, hanno aperto una frattura profonda tra Washington e il Vaticano. Trump ha definito il Papa “debole nella lotta alla criminalità” e “inadeguato in politica estera”, accusandolo di non comprendere le reali priorità globali. Le accuse: religione, Covid e politica internazionale. Nel suo lungo sfogo, Trump ha criticato il pontefice per aver parlato di timori nei confronti della sua amministrazione, sottolineando invece che durante la pandemia molti religiosi sarebbero stati perseguitati per aver celebrato funzioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump contro Papa Leone: scontro senza precedenti tra Casa Bianca e Vaticano

Trump attacca Papa Leone: “debole e irrilevante in politica estera”. È scontro senza precedenti tra Casa Bianca e VaticanoLe dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone aprono una frattura istituzionale e simbolica di portata storica, trascinando il confronto...

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Church Vs US Prez: Unprecedented Clash As “American Pope” Rebukes Trump Immigration Policy | VERTEX