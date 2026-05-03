Vasto incendio nell’alloggio all’ultimo piano

Nel pomeriggio del primo maggio a Varese si è sviluppato un incendio in un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina in via Crispi. Una colonna di fumo si è alzata sopra i tetti, attirando l’attenzione e portando all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di emergenza per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Una colonna di fumo alta sopra i tetti e l’immediata mobilitazione dei soccorsi: è lo scenario che si è presentato nel pomeriggio del primo maggio a Varese, dove un incendio ha interessato un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via Crispi. Dalle 16 i vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento complesso per contenere il rogo, sviluppatosi al quinto livello dell’edificio. L’entità dell’incendio ha richiesto un dispiegamento significativo di mezzi: due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un veicolo attrezzato con bombole di aria respirabile, indispensabili per operare in sicurezza in ambienti saturi di fumo. Fin dalle prime fasi, la priorità è stata circoscrivere le fiamme ed evitare che potessero estendersi alle abitazioni adiacenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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