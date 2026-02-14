Muore nell’incendio dell’appartamento | tragedia all’ultimo piano del palazzo

Un incendio scoppiato nell’appartamento di via Sirio ad Arezzo ha causato la morte di un uomo. Le fiamme sono divampate nel suo alloggio al piano superiore di un palazzo, intrappolando la vittima mentre cercava di uscire. I vicini hanno sentito le urla di aiuto e hanno chiamato subito i vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente. Quando sono entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, che non è riuscito a mettersi in salvo.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Tragedia in via Sirio a Arezzo. Un uomo è morto nell'incendio della sua casa. Il rogo è avvenuto nella mattina di sabato 14 febbraio. Alcune persone avrebbero visto fiamme e fumo dalle finestre dell'ultimo piano del condominio. Sono stati chiamati immediatamente i vigili del fuoco e il 118. All'interno dell'abitazione è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo. Si cerca di capire adesso cosa è successo. Condomini sconvolti. Sconvolti gli abitanti del condominio. Diversi i soccorritori che sono intervenuti nel palazzo, anche per evacuare gli altri inquilini. Non si registrano al momento altri feriti o intossicati.