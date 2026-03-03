Incendio nell’alloggio Acer 34enne lascia il carcere | concessi i domiciliari

Un uomo di 34 anni ha lasciato il carcere e si trova ora ai domiciliari. La decisione è stata presa nell’ambito delle indagini sull’incendio che si è verificato a novembre in un alloggio Acer di via Bonazzi. Le autorità hanno disposto il cambio di misura cautelare, mantenendo comunque il soggetto sotto controllo. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’incendio divampato lo scorso novembre in un alloggio Acer di via Bonazzi. Dopo circa due mesi di detenzione, Davide Cantone, 34 anni, ha lasciato il carcere di Benevento. Per l’uomo è stata infatti attenuata la misura cautelare, con la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, accompagnati dall’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo è assistito dall’avvocato Michele Ciruolo. Cantone è imputato per l’incendio che, secondo l’accusa, avrebbe distrutto l’appartamento occupato abusivamente causando ingenti danni strutturali e rendendo inagibile anche l’abitazione sovrastante. Nel corso delle indagini, all’interno dell’alloggio erano state inoltre rinvenute armi e munizioni detenute illegalmente, tra cui un fucile risultato provento di furto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio nell’alloggio Acer, 34enne lascia il carcere: concessi i domiciliari Alloggio Acer in fiamme, armi e munizioni sequestrate: 34enne a processoTempo di lettura: 2 minutiAndrà direttamente a processo Davide Cantone, 34 anni, detenuto nel carcere di Benevento, per l’incendio di un alloggio... Studentessa di 19 anni trovata morta nell’alloggio dell’Università, arrestato un conoscente 34enneUna giovane di 19 anni, Carla Georgescu, è stata trovata morta nel suo alloggio universitario nel Lancashire, in Inghilterra.