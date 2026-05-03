Vasto incendio al Parco Langer di Rovigo residenti fatti evacuare

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nel Parco Langer, uno dei principali spazi verdi della città di Rovigo. L’evento ha costretto l’evacuazione di alcuni residenti che si trovavano nelle vicinanze dell’area interessata dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Rovigo, 3 maggio 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, al Parco Langer, polmone verde di Rovigo. L’allarme incendio è scattato poco dopo le 17. L’allarme è scattato poco dopo le 17 quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all'interno dell'area. A complicare le operazioni di spegnimento è stato il vento, che ha spinto i piumini incendiati a distanza, generando numerosi focolai secondari e rendendo più difficile il contenimento del rogo. Vigili del fuoco al lavoro anche con l’elicottero Drago. Per supportare le operazioni da terra è stato richiesto anche l'intervento dell’ elicottero Drago dei vigili del fuoco che si è impegnato nei lanci d'acqua sulle zone più critiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasto incendio al Parco Langer di Rovigo, residenti fatti evacuare Incendio al parco Langer, residenti fatti evacuare dalle abitazioni Notizie correlate Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuatiIpotizza il reato di incendio colposo a carico di ignoti la procura di Napoli, nelle indagini sul grave incendio che ha completamente distrutto il... Scoppia un incendio sul tetto di un palazzo di 7 piani: i vigili del fuoco fanno evacuare tutti gli inquiliniCesano Boscone (Milano), 10 marzo 2026 – Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 10, sul tetto di un palazzo in via Repubblica,... Una raccolta di contenuti Incendio al parco Langer, residenti fatti evacuare dalle abitazioni VIDEOROVIGO - Un vasto incendio si è sviluppato al parco Langer, il polmone verde a Nord di Rovigo, oggi, 3 maggio. Le abitazioni circostanti sono state evacuate. ilgazzettino.it Vasto incendio al parco Langer, evacuate le caseUn pomeriggio di alta tensione quello vissuto oggi 3 maggio a partire dalle 16,30 circa nel quartiere Commenda di Rovigo. Un vasto incendio è divampato all’interno del Parco Langer, il polmone verde d ... polesine24.it