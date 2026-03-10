This morning at around 10, a fire broke out on the roof of a seven-story building in via Repubblica, at the corner with via Milano, a suburb of Milan. The fire prompted the intervention of firefighters who evacuated all residents from the building. No injuries or casualties have been reported so far. The authorities are currently working to control the flames and assess the damage.

Cesano Boscone (Milano), 10 marzo 2026 – Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 10, sul tetto di un palazzo in via Repubblica, all’angolo con via Milano. Le cause del rogo sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, insieme alle ambulanze inviate dalla centrale operativa di emergenza e urgenza. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in modo grave e gli operai, che erano impegnati in lavori di manutenzione sul solaio da cui sono divampate le fiamme, sono sotto osservazione sanitaria, ma le condizioni non sono serie. Cesano Boscone, incendio nel sottotetto di un palazzo in via della Repubblica. Vigili del fuoco sul posto - 10 marzo 2026 - foto SpfAnsa Verifiche in corso . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoppia un incendio sul tetto di un palazzo di 7 piani: i vigili del fuoco fanno evacuare tutti gli inquilini

Articoli correlati

Incendio in via Forze Armate, a fuoco il tetto di un palazzo: l’intervento dei vigili del fuocoNella notte fra venerdì e sabato è proseguito l’intervento dei vigili del fuoco in via Forze Armate, a ovest di Milano, dove in serata era scoppiato...

Leggi anche: Incendio sul tetto di un palazzo di sette piani a Milano: evacuati tutti i condomini

Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scoppia un incendio sul tetto di un...

Temi più discussi: Scoppia un incendio nel garage: i Vigili del Fuoco evitano l'estensione delle fiamme; Isola di Sant'Erasmo, scoppia un incendio sul lato Nord: a fuoco sterpaglie; Scoppia un incendio in un appartamento a Calolziocorte: famiglia intossicata, anche tre bambini; Incendio in un'abitazione, vigili del fuoco e municipale sul posto.

Maneggia la motosega, ma scoppia un incendio: muore a 64 anni per le conseguenze del rogoCastiglione di Garfagnana (Lucca), 10 marzo 2026 – Morto per le conseguenze delle ustioni mentre, con ogni probabilità, stava rifornendo di carburante la motosega. E’ questa l’ipotesi principale sul ... lanazione.it

Breganze. Scoppia l’incendio sul tetto di una casa di via RivellinAttimi di paura e disagio per la viabilità in via Rivellin a Breganze a causa di un incendio ad un’abitazione in costruzione. E’ accaduto verso mezzogiorno e sono intervenuti, oltre ai carabinieri, an ... altovicentinonline.it

Calcio giovanile: Scoppia la discutibile "moda" sui social di calpestare le maglie dopo un gol - facebook.com facebook

«Che piacere ritrovarti mister». Wanda Nara e Spalletti, scoppia la pace dopo il caos con Icardi x.com