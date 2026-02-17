Un incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, spinto da un possibile errore umano, secondo le prime ipotesi degli inquirenti. Le fiamme hanno provocato danni così estesi da rendere il teatro inutilizzabile, costringendo i residenti nelle vicinanze a lasciare le proprie case in fretta. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e valutare l’entità dei danni. La procura indaga per incendio colposo, ipotizzando che qualcuno possa aver provocato il fuoco senza volerlo. Gli investigatori cercano ora testimoni e tracce per capire cosa abbia scatenato il dis

Ipotizza il reato di incendio colposo a carico di ignoti la procura di Napoli, nelle indagini sul grave incendio che ha completamente distrutto il teatro Sannazaro. Stamattina sul posto si è recato il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Il fascicolo è invece stato affidato al sostituto procuratore Mario Canale. L'incendio La zona interessata è quella del Teatro Sannazaro la cui cupola è andata in fiamme. L'incendio si è poi propagato nel resto della struttura ed è stato spento soltanto intorno alle 8. La segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuati

Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha distrutto il teatro Sannazaro e ha bruciato alcune case vicine, costringendo i residenti a uscire di casa in fretta.

Un incendio divampa al Teatro Sannazaro di Napoli, causando l’evacuazione di sessanta persone e il ricovero di quattro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.