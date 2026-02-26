Sanremo 2026 se siete fan dei duetti della serata cover Spotify vi farà un gran regalo

Su Spotify è possibile ascoltare in anteprima i duetti della serata dedicata alle cover di Sanremo 2026. La piattaforma ha reso disponibili le collaborazioni musicali che faranno da cornice alla kermesse, offrendo agli utenti l'opportunità di scoprire in anticipo le interpretazioni degli artisti. Questa novità permette ai fan di immergersi nel festival prima ancora che inizi, arricchendo l’attesa.

I duetti della serata delle cover di Sanremo 2026 saranno disponibili su Spotify: ecco da quando sarà possibile ascoltarli. Venerdì 27 febbraio durante la quarta serata di Sanremo 2026 assisteremo alla serata delle cover. Uno dei momenti più attesi della manifestazione dove vedremo non solo i cantanti in gara, ma anche gli artisti con cui hanno deciso di condividere il palco del Teatro Ariston. Ma c’è una novità. Su Spotify sarà possibile ascoltare queste collaborazioni subito dopo la serata e sarà possibile trovarli nella playlist ufficiale del Festival presente sulla piattaforma. Arisa canterà “Quello che le donne non dicono” con il Coro del Teatro regio di Parma. 🔗 Leggi su Novella2000.it

