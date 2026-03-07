Apple Music introduce i tag trasparenza | scopri se la canzone che ascolti è fatta dall’AI

Apple Music ha annunciato l’introduzione dei tag trasparenza, che indicano se una canzone è stata creata dall’intelligenza artificiale. La novità mira a fornire agli utenti informazioni chiare sulla provenienza dei brani ascoltati. La funzione si applica alle tracce disponibili sulla piattaforma, rendendo visibile se il contenuto è stato generato da un algoritmo o realizzato da artisti umani.

L'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama musicale a una velocità impressionante, e le piattaforme di streaming si trovano ora davanti a una sfida complessa: come distinguere ciò che è stato creato da menti umane da quello che è nato dentro un algoritmo. Apple Music ha deciso di muoversi, introducendo un sistema di etichettatura che promette trasparenza, ma che porta con sé un difetto strutturale non da poco. Secondo quanto riportato da Music Business Worldwide, Apple ha inviato mercoledì una newsletter ai partner dell'industria musicale per spiegare il lancio di un nuovo set di metadati dedicati alla trasparenza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella musica.