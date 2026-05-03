A Varese si apre il Cortisonici Film Festival, che quest'anno presenta 22 cortometraggi provenienti da diversi paesi. Durante l'evento, il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio sulla selezione e scegliere il miglior corto. Inoltre, alcuni esperti dialogheranno con l'astrofisico Luca Perri in incontri pubblici aperti a tutti. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e durerà diversi giorni.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il voto del pubblico la scelta del miglior corto?. Chi sono gli esperti che dialogheranno con l'astrofisico Luca Perri?. Quali temi collegano i film della sezione Inferno alla fisica moderna?. Perché il festival ha coinvolto i detenuti della Casa circondariale?.? In Breve 22 cortometraggi selezionati da 16 paesi diversi per il concorso internazionale.. Proiezioni del concorso dal 7 al 9 maggio presso il Cinema Nuovo.. Premio speciale per studenti dell'Università dell'Insubia e detenuti della Casa circondariale.. Incontro con l'astrofisico Luca Perri il 15 e 16 maggio sul tempo.. Dal 7 al 16 maggio il Cortisonici Film Festival torna a Varese con la sua ventitreesima edizione per celebrare il cinema breve attraverso una selezione internazionale di altissimo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, il Cortisonici Film Festival svela 22 corti da tutto il mondo

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