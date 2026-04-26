Viaggio sul Lago Maggiore tra battelli a vapore e guide d’epoca | nuovo incontro alla biblioteca Negroni

Lunedì 27 aprile si svolgerà il secondo incontro della sezione novarese 2026 presso la sala Genocchio della biblioteca Negroni. L'evento, in programma dalle 16,30 alle 17,30, si intitola “Lago Maggiore: guide ottocentesche, giornali, e monografie ci raccontano storie di paesaggi naturali, primi battelli a vapore, viaggi”. Durante l’appuntamento verranno presentati estratti di libri e pubblicazioni dell’Ottocento che descrivono i paesaggi e le tradizioni del lago.

Lunedì 27 aprile, si terrà il secondo appuntamento degli incontri della sezione novarese 2026, presso la sala Genocchio, dalle 16,30 alle 17,30, dal titolo: “Lago Maggiore: guide ottocentesche, giornali, e monografie ci raccontano storie di paesaggi naturali, primi battelli a vapore, viaggi.🔗 Leggi su Novaratoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Battelli sul Lago Maggiore, scattano i rincari. Ma i pendolari sono salvi: tariffe in aumento solo per i turistiLaveno Mombello (Varese), 31 marzo 2026 – Parte la nuova stagione della Navigazione Laghi sul Lago Maggiore e porta con sé una doppia novità: più... Ancora una macchia oleosa nel lago davanti alla diga foranea: odore nauseante tra i battelliUna nuova chiazza maleodorante è comparsa nelle acque del primo bacino del Lago di Como, proprio nei pressi della diga foranea, a pochi metri dai... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa fare nel weekend sul Lago Maggiore il 17, 18, 19 aprile; Parchi avventura, 3(+2) proposte tra Lago Maggiore e Lago d'Orta per tutte le età: percorsi e prezzi; Il lago Maggiore è al terzo posto della classifica dei laghi più cliccati su Instagram; Weekend al sole sul lago Maggiore. Experience Lago Maggiore: dalle crociere con aperitivo alla tintura di tessuti, attività per tutti i gustiAperitivi al tramonto in barca a vela, cooking class, laboratori artistici, degustazioni di vini, corsi di relax nel verde e tour in e-bike, lontani dai classici circuiti turistici ma altrettanto ... quotidiano.net Il lago Maggiore che non ti aspetti tra piantagione di tè, ciclovia del Toce e terrazze panoramicheIl lago Maggiore non è solo uno dei più suggestivi specchi d'acqua del Nord Italia, ma anche un territorio ricco di esperienze uniche, storia, natura e gusto. Dalla scoperta della più grande ... quotidiano.net Arona (NO) Lago Maggiore - facebook.com facebook