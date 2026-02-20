Umberto Fusco segue Roberto Vannacci in Futuro nazionale | Faremo una politica di centrodestra
L'associazione che il senatore aveva fondato a sostegno dell'ex generale aderisce al nuovo partito: "Il territorio è il nostro ossigeno, la separazione dalla Lega ci ha aperto le porte" L'associazione Noi con Vannacci chiude ufficialmente i battenti per confluire in un nuovo progetto politico: Futuro nazionale di Roberto Vannacci. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa all'hotel Terme dei papi di Viterbo, dove è stata ufficializzata l'adesione al nuovo movimento che punta a radicarsi nel centrodestra.?Umberto Fusco, fondatore del movimento, ha spiegato il passaggio ricordando il legame profondo tra il generale e la città di Viterbo: "Per Vannacci Viterbo è stata una tappa importante, da ricordare la sua presenza per Santa Rosa e la presentazione del suo libro a Ombre festival.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
