Un politico ha dichiarato che il movimento politico chiamato Futuro Nazionale rappresenta l’unica novità nel panorama politico degli ultimi quindici anni. Ha aggiunto che il movimento sta ottenendo un buon livello di partecipazione, successo e anche attenzione da parte del pubblico. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un’agenzia di stampa. Al momento, non sono stati forniti dettagli su attività o risultati specifici del movimento.

(LaPresse) “Futuro Nazionale è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni, sta riscuotendo successo, partecipazione e anche curiosità. Ci sono persone che si avvicinano perché vogliono capire che cosa sta succedendo e noi siamo qua anche per spiegare loro quali sono quei principi e quei valori a cui ci ispiriamo e quali sono le misure concrete per migliorare la vita degli italiani”. Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale a Napoli a margine dell’inaugurazione della nuova sede del movimento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci: "Futuro Nazionale è l'unica novità politica degli ultimi 15 anni"

Futuro Nazionale, Vannacci Noi l'unica novità, 16 mila iscritti in 26 giorni

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