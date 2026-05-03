A Roma si è svolto un incontro tra alcuni ufficiali militari, noti come colonnelli, che hanno espresso dissenso verso le decisioni del generale Vannacci. L’obiettivo dell’incontro è quello di ridurre le tensioni e le divisioni all’interno del movimento di cui fanno parte. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti discussi o sui piani futuri. L’incontro ha coinvolto figure di alto livello con il compito di trovare un punto di equilibrio.

? Cosa scoprirai Chi sono i colonnelli che sfidano l'autorità di Vannacci?. Come farà il generale a placare le correnti interne al movimento?. Perché la leadership di Vannacci è messa in discussione dai vertici?. Quali conseguenze avrà il summit romano sulla tenuta del gruppo?.? In Breve Summit si terrà il 13 e 14 giugno presso l'Auditorium Conciliazione di Roma.. Lotte di potere coinvolgono numerosi colonnelli pronti a sfidare la leadership centrale.. Rischio scissione permanente se non integrate le istanze delle correnti interne.. L'incontro mira a dare veste istituzionale al movimento in rapida crescita..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci a Roma: summit per frenare le divisioni tra i futuristi

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