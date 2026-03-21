Le divisioni europee su Hormuz e sull' alleanza tra Stati Uniti e Israele

Da ilfoglio.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano sta lavorando per creare un’alleanza navale volta a garantire l’accesso allo Stretto di Hormuz. Le risposte da parte di Bruxelles e delle cancellerie europee sono diverse e non sempre coordinate, riflettendo le tensioni tra le varie nazioni europee e gli Stati Uniti su questa iniziativa. La situazione evidenzia le differenze di approccio tra le diverse capitali europee e Washington.

Il presidente americano Donald Trump sta cercando di costruire un’alleanza navale per ripristinare il regolare accesso allo Stretto di Hormuz, ma le reazioni da parte di Bruxelles e delle diverse cancellerie europee risultano spesso disomogenee. Il Foglio ne ha discusso con Olga Deutsch, vicepresidente della Ong Monitor e senior fellow presso il Misgav Institute for National Security, dove si occupa di geopolitica internazionale e, nello specifico, delle relazioni Europa-Israele. “Sia l’Unione europea come istituzione che l’Europa come entità geopolitica stanno attraversando cambiamenti tettonici che hanno cominciato a scuotere il Vecchio continente a partire dal conflitto tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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