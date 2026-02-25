Dalla Bassa alla Val Seriana i ‘futuristi’ di Vannacci sbarcano a Bergamo | Una comunità che prende parola

Roberto Vannacci ha portato il movimento Futuro Nazionale a Bergamo, coinvolgendo una comunità che si riconosce nel pensiero futurista. La sua presenza nella città deriva dalla rottura con la Lega e dalla volontà di aprire un dialogo diretto con i cittadini. Durante l’incontro, i partecipanti hanno condiviso idee sulle sfide locali, dimostrando un interesse crescente verso le proposte del movimento. La manifestazione ha attirato diversi cittadini desiderosi di ascoltare e confrontarsi.

“È tempo di dirlo pubblicamente: anche Bergamo è futurista”. Nonostante suoni come una rivisitazione del noto Manifesto marinettiano, è l’annuncio dell’arrivo in terra bergamasca di Futuro Nazionale, il movimento politico lanciato dal generale Roberto Vannacci dopo la brusca uscita dalla Lega. Una rapida sortita che aveva colto di sorpresa non solo gli esponenti del Carroccio, ma anche alcuni dei suoi consiglieri più fidati. Forse anche per questo motivo sono servite alcune settimane di preparazione per arrivare alla nascita del primo comitato costituente sul territorio, “Bergamo 114”. La possibilità di pre-iscrizione è già attiva, mentre il tesseramento ufficiale prenderà il via il prossimo 1° marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Dalla Regione 14,3 milioni di euro per trenta opere in Val Seriana e Val di Scalve: “Contro lo spopolamento della montagna”La Regione mette a disposizione 14,3 milioni di euro per finanziare trenta opere in Val Seriana e Val di Scalve. Furgone in panne sulla Statale della Val Seriana, chilometri di coda verso Bergamo: “Terzo mondo”Lunedì 12 gennaio, i pendolari della Val Seriana hanno affrontato nuovamente difficoltà a causa di un veicolo in panne sulla Strada Statale 671, tra Ponte Nossa e Colzate. Temi più discussi: Dalla Bassa alla Val Seriana, i 'futuristi' di Vannacci sbarcano a Bergamo: Una comunità che prende parola; A spasso nella Bevera: escursioni a piedi e in bicicletta alla scoperta della Valle in provincia di Varese; Trentino, 5 itinerari belli e facili con le ciaspole di fine inverno; Municipio Bassa Val Bisagno: assegnate le deleghe ai consiglieri, nomi e incarichi. Dalla Bassa alla Val Seriana, i ‘futuristi’ di Vannacci sbarcano a Bergamo: Una comunità che prende parolaStefano Ratti, 23enne di Martinengo, ha istituito il Comitato Costituente di Futuro Nazionale in provincia di Bergamo. bergamonews.it Gestione illecita dei rifiuti di amianto: scattano i sequestri in Valtrompia e nella BassaL'operazione della Guardia di finanza di Gardone Val Trompia, dei carabinieri forestali di Concesio sotto il coordinamento della Procura ha consentito di scoprire l'illecito ... brescia.corriere.it Val Seriana è un mosaico di paesi che si somigliano da lontano e si contraddicono da vicino, perché cambiano altitudine, lavoro, ritmo, perfino il modo di guardarti quando entri al bar. #ValSeriana #viaggio #viaggiareinitalia #italia #italy #viaggiare #travel #24 - facebook.com facebook Dalla Comunità montana della Valle Seriana l’input per mappare i movimenti franosi. x.com