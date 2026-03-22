Il Vangelo del 22 marzo 2026 riporta le parole di Gesù che afferma: «Io sono la risurrezione e la vita». La riflessione proposta da don Luigi Maria Epicoco invita a meditare sulla centralità di questa affermazione nel messaggio cristiano. La giornata inizia così con un invito a considerare il significato di questa dichiarazione, senza ulteriori interpretazioni o deduzioni, concentrandosi esclusivamente sul testo.

Meditiamo il Vangelo del 22 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Di fronta alla morte, l’uomo si ferma. Qui si manifesta una verità radicale: la fede non evita la fine, ma la converte in vita eterna. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 22 marzo 2026: «Io sono la risurrezione e la vita»

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