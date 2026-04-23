Ladri nei magazzini e nei garage durante la notte | le telecamere inchiodano i raid dei malviventi

Durante la notte, alcune aziende agricole situate tra via Guaraldi, via ex Dogana e via Correggio a Casumaro sono state oggetto di furti. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato i raid dei malviventi che hanno preso di mira magazzini e garage, aumentando la preoccupazione tra i residenti e i proprietari delle aziende nella zona. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali arresti o indagini in corso.

Ladri nelle aziende agricole. E cresce la paura. E’ quanto è successo – ed è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza – in alcuni capannoni della zona compresa tra via Guaraldi e via ex Dogana (con un passaggio anche in via Correggio), a Casumaro. In particolare, uno degli occhi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ladri scatenati in città. Raid nei garage dei palazzi. Filmati dalle telecamereLadri scatenati nei garage, che vengono ritrovati rotti e talvolta anche svuotati di alcuni beni. Rescaldina, furto nei magazzini Bassetti: arrestata coppia di ladriTrenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare… Si comincia a pensare al “cambio di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ladri nei magazzini e nei garage durante la notte: le telecamere inchiodano i raid dei malviventi; Ladri in azione nei parcheggi dei grandi negozi; Ladri aprono l'auto in via Piave e rubano il gatto Fanta, la polizia lo salva; Modica, furto sventato nella notte al Bricofer: ladro incastrato dalla Polizia. Ladri in azione nei parcheggi dei grandi negoziLadri in azione lungo la Strada Statale Sannitica, tra Maddaloni e Marcianise. Ad essere presi di mira dai malviventi sono spesso i parcheggi di locali e grandi magazzini. Negli ultimi tempi, infatti, ... casertanews.it Ladri in azione alla Certosa e nel magazzino di Ferrara Tua . Spariti macchinari e rameNella notte tra martedì e ieri, la Certosa è stata oggetto di una serie di furti mirati. In particolare, i malviventi hanno preso di mira il magazzino di Ferrara Tua, dove sono custoditi i macchinari ... ilrestodelcarlino.it Derubano una turista che prende il sole al Lido Mappatella poi colpiscono a calci e pugni i poliziotti accorsi in suo aiuto Due ladri arrestati - facebook.com facebook Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrina x.com