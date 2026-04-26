Caionvico ciclista in codice rosso | violento scontro con un’auto

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente a Caionvico, dove si è verificato uno scontro con un'auto di tipo berlina. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. La Polizia locale di Brescia sta analizzando la dinamica dell’incidente avvenuto in via della Musia, mentre si stanno valutando anche eventuali cause e responsabilità.

? Cosa sapere Ciclista di 30 anni in codice rosso dopo scontro con berlina a Caionvico.. La Polizia locale di Brescia indaga sulla dinamica e sulla sicurezza in via della Musia.. Un trentenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso ieri pomeriggio, verso le 17:30, dopo uno scontro violento tra la sua bicicletta e una berlina in via della Musia a Caionvico. Il giovane ciclista ha perso l’equilibrio a causa dell’impatto con il veicolo in transito, finendo brutalmente al suolo. Le lesioni riportate sono di entità importante e hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118. Una volta stabilizzato sul posto dai soccorritori, l’uomo è stato trasferito d’urgenza nella struttura ospedaliera di riferimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

caionvico ciclista in codice rosso violento scontro con un8217auto
© Ameve.eu - Caionvico, ciclista in codice rosso: violento scontro con un’auto

Notizie correlate

Scontro violento a Benevento: 21enne sbalzato, codice rossoUn drammatico scontro stradale ha scosso il pomeriggio di oggi nel cuore del rione Pacevecchia, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale San...

Scontro violento sulla Adriatica: 71enne in codice rosso dopo l’impattoUn grave sinistro stradale ha coinvolto un motociclista di 71 anni residente a Fano nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, lungo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Si scontra con un'auto: ciclista grave in ospedale - BresciaToday; Caionvico, ciclista grave dopo lo scontro con l’auto; Scontro tra auto e bicicletta a Caionvico: ciclista in condizioni critiche; Uomo si schianta con la bici contro un’auto a Caionvico, è grave.

Scontro tra auto e bicicletta a Caionvico: ciclista in condizioni criticheAncora un grave incidente sulle strade cittadine dopo quelli che - nelle scorse ore - sono costati la vita a un 60enne (che ha accusato un malore mentre ... bsnews.it

caionvico ciclista in codiceCaionvico, ciclista grave dopo lo scontro con l’autoL’incidente in via della Musia poco prima delle 17.30. L’uomo, un 30enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ... giornaledibrescia.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.