Valmontone rinnovati i vertici della Rete di Imprese | Simone Fanfoni è il nuovo presidente

A Valmontone si è verificato un rinnovo ai vertici della Rete di Imprese. Il Consiglio di Amministrazione è stato aggiornato, mantenendo i principi di partecipazione e condivisione che hanno sempre guidato l’associazione. La decisione è stata annunciata recentemente, segnando un cambiamento nella leadership della rete. Tra le novità, il nuovo presidente è stato ufficialmente nominato.

Cambio al vertice per la Rete di Imprese di Valmontone. Nel pieno rispetto dei principi di partecipazione e condivisione che da sempre caratterizzano la realtà associativa, è stato recentemente rinnovato il Consiglio di Amministrazione.L'iter amministrativo per la formalizzazione e il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Cdp deposita le liste per i vertici di Terna: Monti sarà il nuovo ad, . Cuzzilla presidenteCome annunciato nei giorni scorsi, Cassa Depositi e Prestiti ha candidato Stefano Cuzzilla presidente di Terna e Pasqualino Monti (nella foto) come... Assemblea di Sodalis, rinnovati gli organi dirigenti: Agostino Braca confermato PresidenteSi è tenuta in data odierna l’Assemblea elettiva di Sodalis il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Salerno, chiamata al rinnovo...