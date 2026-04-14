Cdp deposita le liste per i vertici di Terna | Monti sarà il nuovo ad Cuzzilla presidente

Cassa Depositi e Prestiti ha presentato le liste per la nomina dei nuovi vertici di Terna. Stefano Cuzzilla è stato indicato come candidato alla presidenza, mentre Pasqualino Monti è stato proposto come amministratore delegato. La scelta si inserisce nelle procedure di rinnovo degli organi societari e sarà soggetta alle approvazioni degli organi competenti. La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi, confermando le candidature.

Come annunciato nei giorni scorsi, Cassa Depositi e Prestiti ha candidato Stefano Cuzzilla presidente di Terna e Pasqualino Monti (nella foto) come ad. Nato a Ischia nel 1974, Monti è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e ha conseguito un Master in Banking and Finance presso la Fondazione Cuoa. È già stato ad di Enav, commissario straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di opere strategiche nazionali e presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Nel dettaglio, con riferimento a Terna, il consiglio...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Terna, Pasqualino Monti nominato nuovo AD e Stefano Cuzzilla presidente, CDP deposita la lista per rinnovo CdA x.com

Lo si legge nella lista depositata dal ministero dell'Economia e delle Finanze facebook