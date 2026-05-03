Valmontone nuovo corso per le imprese | Fanfoni guida la Rete

A Valmontone, una nuova fase si apre per le imprese con l'ingresso di Simone Fanfoni alla guida di una rete dedicata. Accanto a lui, si sono uniti altri professionisti che contribuiranno a rafforzare il supporto alle botteghe e alle attività locali. La riorganizzazione mira a migliorare i servizi e a promuovere lo sviluppo economico nel territorio, segnando un cambiamento concreto nel modo di assistere le imprese della zona.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi membri che affiancheranno Simone Fanfoni?. Come cambierà il supporto alle botteghe locali con questo nuovo assetto?. Quali strategie adotterà il direttivo per generare nuove opportunità commerciali?. Perché l'amministrazione comunale ha espresso un parere così favorevole?.? In Breve Tomas Del Monaco vicepresidente e Pamela Piacentini segretaria del nuovo direttivo. Sindaca Veronica Bernatai e consigliera Elisa De Stefano supportano il cambio gestione. Walter Santandrea, Valentina Cerci e Antonella Santini ringraziati per il precedente mandato. Obiettivo consolidamento commercio locale tramite coordinamento nuove forze economiche valmontonesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valmontone, nuovo corso per le imprese: Fanfoni guida la Rete Notizie correlate Leggi anche: Valmontone, rinnovati i vertici della Rete di Imprese: Simone Fanfoni è il nuovo presidente Confcommercio Sacile: nuovo corso e incentivi per le imprese? Cosa sapere Ennio Maso guida il nuovo mandamento Confcommercio tra Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Valmontone Magicland, tornano al Parco gli Skifidol Italian BrainrotTM; Teatro, Luciano Fontana, orgoglio di Valmontone: miglior attore protagonista con Il Padrone a Ostia; Valmontone. Al Premio Te Possino Plauditte di Ostia, Il Padrone di Luciano Fontana fa incetta di premi. E il 31 Maggio c’è il saggio di fine anno dell’Accademia...; Valmontone rinnova la Rete di Imprese: Simone Fanfoni nuovo presidente e nuove prospettive. RETE DI IMPRESE DI VALMONTONE: SIMONE FANFONI È IL NUOVO PRESIDENTE La Rete di Imprese di Valmontone ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di partecipazione e condivisione che da sempre la caratteriz - facebook.com facebook