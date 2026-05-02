Valle d’Aosta decade il presidente di regione Renzo Testolin | È ineleggibile Cosa succede ora

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione, ritenendolo ineleggibile in base alla legge regionale sui limiti di mandato. La decisione riguarda direttamente il ruolo di Testolin, che non potrà più ricoprire la carica. La sentenza si basa sulla valutazione dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa locale. Ora si attende l’eventuale nomina di un commissario o nuove procedure per la gestione della regione.

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione, Renzo Testolin, ritenendolo ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione di Alleanza Verdi-Sinistra, con una decisione che produce effetti immediati e travolge la linea difensiva costruita fin qui dalla maggioranza. Il verdetto del Tribunale. Secondo quanto accertato dai giudici, Testolin si trova di fatto al quarto mandato consecutivo, in violazione della legge regionale del 2007. Una lettura netta che ha portato il collegio a dichiarare la decadenza dalla carica per «irregolare elezione».🔗 Leggi su Open.online

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