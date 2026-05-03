Valditara in Mantova | tour tra nuove scuole e sicurezza sismica

Il ministro dell’istruzione ha visitato Mantova per un tour tra le scuole, concentrandosi sui lavori di miglioramento della sicurezza sismica. Durante l’evento, sono stati mostrati interventi specifici realizzati nell’asilo di Castiglione per garantirne la resistenza ai terremoti. La visita ha coinvolto anche altre strutture scolastiche della zona, con l’obiettivo di monitorare lo stato degli interventi e pianificare future azioni di sicurezza.

? Cosa scoprirai Quali interventi specifici renderanno l'asilo di Castiglione sicuro contro i terremoti?. Come cambierà la vita scolastica delle famiglie di Acquanegra con il nuovo polo?. Dove si sposteranno esattamente gli studenti della scuola Locchi dopo l'inaugurazione?. Perché il Ministero ha scelto proprio questi tre comuni per il tour?.? In Breve Ore 10.30 Castiglione delle Stiviere inaugurazione asilo Il Cucciolo con adeguamento sismico.. Ore 12 Acquanegra sul Chiese presentazione nuovo polo scolastico via Cavour per scuola Locchi.. Ore 14.15 Roverbella inaugurazione scuola primaria in viale delle Rimembranze.. Interventi mirano a integrare scuola primaria e secondaria nel polo di via Cavour.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valditara in Mantova: tour tra nuove scuole e sicurezza sismica Notizie correlate Cassino, edilizia scolastica: 24 milioni per la messa in sicurezza sismica delle scuole superioriLa Provincia di Frosinone firma i contratti per cinque interventi finanziati con fondi POR FESR Lazio: lavori in partenza negli istituti di Cassino. Sicurezza stradale, Valditara: “Educazione civica al volante, nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza”"Questa è una giornata del rispetto, del rispetto verso l'altro, dell'empatia, cioè del saper sentire l'altro e non soltanto il nostro io". Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Valditara inaugura il polo scolastico di Acquanegra; Il ministro Valditara inaugura l’asilo di Castiglione; Castiglione, ministro Valditara all'inaugurazione locali rinnovati asilo Il Cucciolo. Scuola, Valditara: “Due istituti italiani tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026, un riconoscimento che conferma qualità e capacità innovativa del sistema scolastico italiano” Il Ministero dell’Istruzione e del Merito accoglie con soddisfazione la notizia dell’i - facebook.com facebook MIM: firmato il decreto per le immissioni in ruolo fuori regione. Valditara: "Un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica". Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che, a partire dall’anno sc x.com