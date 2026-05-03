Valanga distrugge rifugio sul Gran Sasso a Fano Adriano Sindaco | Se ci fossero stati ospiti oggi parleremmo di un Rigopiano bis

Una slavina ha causato la distruzione di un rifugio sulla montagna nel territorio di un comune del Gran Sasso. Il sindaco ha commentato la situazione, affermando che, se ci fossero stati degli ospiti all’interno, si sarebbe parlato di un evento simile a Rigopiano. La slavina ha interessato esclusivamente il rifugio e non si registrano altre persone coinvolte. La zona rimane sotto sorveglianza e si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

(Adnkronos) – "Una slavina ha distrutto il rifugio situato sulla nostra montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un Rigopiano bis". Con queste parole il sindaco di Fano Adriano (Te), Luigi Servi, ha annunciato quanto accaduto al Rifugio del Monte, travolto da una valanga che ha devastato la struttura. Il rifugio, situato a circa 1.600 metri di altitudine lungo il Sentiero Italia, nella vallata dominata dalla cima di Male Cupo, rappresentava un punto di riferimento per escursionisti e appassionati della montagna. La massa di neve ha abbattuto la struttura. Al momento dell’impatto il rifugio era vuoto e non si registrano feriti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Slavina si stacca e distrugge un rifugio sul Gran Sasso, il sindaco: "Poteva essere una Rigopiano-bis"Tragedia sfiorata sul Gran Sasso dove una slavina nelle ultime ore si è staccata sul monte Corvo, a 1. Gran Sasso, valanga distrugge il rifugio: riapre il caso del passato? Cosa sapere Una valanga distrugge il rifugio dello Stazzo di Solagne nel Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monte Corvo, valanga distrugge rifugio. Nessun ferito; Gran Sasso: valanga su Monte Corvo distrugge rifugio delle Solagne; Valanga sul monte Corvo distrugge rifugio delle Solagne; Gran Sasso, 72enne ritrovato dopo una notte all’addiaccio sul Monte Corvo. Valanga distrugge rifugio sul Gran Sasso a Fano Adriano. Sindaco: Se ci fossero stati ospiti, oggi parleremmo di un Rigopiano bisUna slavina ha distrutto il rifugio situato sulla nostra montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un Rigopiano bis. Con queste parole il sindaco di Fano Adriano (Te), Luigi Ser ... adnkronos.com Valanga sul Gran Sasso: distrutto il rifugio delle SolagneAbruzzo - Una gigantesca valanga, distaccatasi dal versante meridionale del Monte Corvo (2.623 metri), sul Gran Sasso, si è riversata lungo la Valle del Chiarino, cancellando lo storico Rifugio ... terremarsicane.it Gran Sasso, una slavina distrugge il "Rifugio del Monte": nessun ferito. IL VIDEO https://www.ladige.it/video/gran-sasso-una-slavina-distrugge-il-rifugio-del-monte-nessun-ferito-1.4355016p=1 facebook