Simone Vagnozzi, uno dei due allenatori di Jannik Sinner, ha commentato la recente programmazione dell’atleta, sottolineando che Alcaraz era il favorito principale sulla terra battuta e che di conseguenza si sente più pressione. Vagnozzi lavora con Sinner per perfezionare aspetti tecnici e tattici del suo gioco, con l’obiettivo di migliorare le sue prestazioni. L’allenatore ha anche chiarito alcuni dettagli riguardanti il programma di allenamento del tennista italiano.

Simone Vagnozzi, uno dei due allenatori di Jannik Sinner insieme all’australiano Darren Cahill, continua il lavoro di rifinitura sul gioco dell’azzurro, con l’obiettivo di limarne ulteriormente gli aspetti tecnici e tattici che da sempre rappresentano il suo marchio distintivo. Alla vigilia della finale del Masters1000 di Madrid contro Alexander Zverev, il coach marchigiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, offrendo uno sguardo sia sull’attualità sia sul percorso di crescita del numero uno italiano. Non è mancato un passaggio su Carlos Alcaraz, grande assente della stagione sulla terra rossa e riferimento inevitabile del circuito: “ Carlos era il favorito principale in questo momento sulla terra – ha esordito – e lo dicono le sue due vittorie al Roland Garros, così come il successo a Roma lo scorso anno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Vagnozzi: “Alcaraz era il favorito principale sulla terra, c’è più pressione”. Chiarita la programmazione

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