Vado a comprare la cocaina dal collega | blitz in un appartamento a Milano arrestato un pusher

Durante un intervento a Milano, gli agenti del commissariato Lambrate hanno arrestato un giovane di 26 anni trovato in possesso di circa mezzo grammo di cocaina. L’uomo aveva appena lasciato un appartamento, dove aveva ammesso di aver acquistato la droga da un collega di lavoro. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, mentre il ragazzo usciva dall’immobile con l’involucro in tasca.

Ha dichiarato di avere comprato droga da un suo collega di lavoro, il giovane di 26 anni sorpreso dai poliziotti del commissariato Lambrate appena uscito da un appartamento (dov'era entrato poco prima) con mezzo grammo di cocaina in un involucro.L'abitazioneGli investigatori del commissariato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Lecce, blitz del Gico: arrestato pusher con arma e cocaina nei B&BLe operazioni di sorveglianza condotte dai finanzieri del Gico nel cuore del centro storico di Lecce hanno portato all’arresto di un cittadino... Leggi anche: Il pusher nasconde in casa 500 grammi di cocaina: arrestato a Orbassano, chiede scusa dal carcere Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Articoli senza nomi e cognomi, perché? Papetti: È meglio una notizia incompleta di una sbagliata; Gachiakuta: la creatrice Kei Urana attacca la pirateria e risponde ai detrattori. «Ciao, vado a comprare le sigarette». Macerata, scompare dopo avere derubato l'amica che l'ha ospitatoMACERATA «Ciao, vado a comprare le sigarette». Con la più banale delle scuse, un maceratese di 30 anni si era allontanato dalla casa di una 67enne, senza più tornare. Il giovane aveva litigato con la ... corriereadriatico.it A Sanremo vado sempre a comprare i carciofi di Poggio. L'ultimo amore dei cantanti del FestivalCe ne parlava il titolare della trattoria Da Nicò quando gli abbiamo chiesto delle specialità della casa più richieste dai vip di passaggio durante il Festival di Sanremo. I carciofi di Poggio, ... gamberorosso.it Tutto buono da Iginio Massari, per carità. Ci vado spesso e ci tornerò sicuramente perché la qualità generale è alta. Ma la caprese da 4 euro che abbiamo preso è stata una vera delusione: secca, dura, palesemente non fresca e, onestamente, non più present - facebook.com facebook (1)Vado a rinnovare il passaporto, il poliziotto parte dandomi del tu, rispondo col lei. Guarda la foto che ho portato "Ammazza che brutta sta foto 'ndo l'hai fatta", io zitta. Rincara la dose, "ah '75, vabbè c'hai 50 anni allora si capisce", io rispondo con un mezzo so x.com