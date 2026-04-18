Nel centro storico di Lecce, le forze della Guardia di Finanza hanno condotto un’operazione di sorveglianza che ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni, di nazionalità albanese. Durante le verifiche, sono state trovate della cocaina e un’arma da fuoco nascosta all’interno di un bed and breakfast. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di spaccio e detenzione illegale di armi.

Le operazioni di sorveglianza condotte dai finanzieri del Gico nel cuore del centro storico di Lecce hanno portato all’arresto di un cittadino albanese di 47 anni, accusato di spaccio e detenzione di un’arma da fuoco. L’intervento è scattato dopo che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce hanno monitorato i movimenti sospetti dell’uomo, colto in atteggiamenti guardinghi mentre transitava tra un bed and breakfast della zona e le vie limitrofe. L’indagine sul campo ha rivelato una modalità operativa basata su rapidi spostamenti con uno scooter, utilizzati per effettuare consegne dirette presso la struttura ricettiva. I sospetti si sono concretizzati nel momento in cui l’individente è stato fermato dagli investigatori mentre si allontanava dal luogo del presunto scambio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, blitz del Gico: arrestato pusher con arma e cocaina nei B&B

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