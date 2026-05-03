Negli Stati Uniti, è stato eliminato il divieto di distribuire pollo pronto attraverso il programma SNAP, il sistema di sussidi alimentari. Questa modifica permette alle persone beneficiarie di acquistare pollame già cotto con i rifornimenti statali. La decisione arriva in un momento in cui si discute anche di come il prezzo del pollo influisca sulla spesa complessiva al supermercato, considerando che i negozi spesso vendono il pollo arrosto con margini molto bassi.

? Cosa scoprirai Come influisce il prezzo del pollo sulla spesa totale al supermercato?. Perché i supermercati vendono il pollo arrosto a margini minimi?. Chi sono i soggetti che traggono vantaggio da questa nuova norma?. Come influiranno i tagli ai sussidi sulla scelta dei pasti?.? In Breve Hot Rotisserie Chicken Act presentato ad aprile dai senatori Justice, Capito, Fetterman e Bennet.. Il pollo costa tra 5 e 9 dollari grazie alla strategia loss-leader dei supermercati.. Il 79% dei beneficiari SNAP include anziani, bambini o persone con disabilità.. Tagli alla Farm Bill prevedono 187 miliardi di dollari di riduzione fino al 2034.. Il Senato americano ha approvato il 30 aprile una modifica alla Farm Bill che permette ai beneficiari del programma SNAP di acquistare pollo arrosto pronto, superando un divieto vigente dagli anni ’70.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: via il divieto per il pollo pronto nei programmi SNAP

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