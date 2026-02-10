Prende un’iguana caduta da un albero a causa del freddo e la usa per preparare dei tacos | Buona come il pollo Disgusto online

Un episodio singolare sta facendo discutere sui social. Un uomo ha trovato un’iguana caduta da un albero a causa del freddo e ha deciso di usarla per preparare dei tacos, commentando che sono “buoni come il pollo”. La scena ha scatenato reazioni di disgusto e polemiche online, con molti che condannano il gesto.

Cari lettori di FQMagazine, di storie ve ne raccontiamo tante ma, a volte, qualcuna sfiora l’inimmaginabile. Un tiktoker di nome Gray Davis è molto discusso sul social cinese perché ha postato un video nel quale mangia iguane. Dall’inizio. Siamo in Florida e quando le temperature si abbassano, le iguane possono irrigidirsi per il freddo e cadere dagli alberi. Si tratta infatti di rettili a sangue freddo: per conservare energia rallentano le proprie funzioni vitali, da qui l’irrigidimento e la caduta al suolo. Non muoiono, cadono. Quindi se uno le lascia lì, appena la temperatura sale tornano a vivere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prende un’iguana caduta da un albero a causa del freddo e la usa per preparare dei tacos: “Buona come il pollo”. Disgusto online Approfondimenti su FQMagazine Prende iguana La strana “pioggia” di iguana in Florida: per il freddo perdono il controllo del loro corpo e cadono dagli alberi. Le autorità: “Non muoiono, sono ibernate” Un’ondata di freddo improvvisa in Florida sta facendo cadere le iguana dagli alberi. Trump e la tregua del freddo: «Ho chiesto a Putin di non colpire in Ucraina per una settimana a causa del freddo. Ha detto di sì» Trump annuncia di aver chiesto a Putin di sospendere gli attacchi in Ucraina per una settimana, a causa del freddo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. #wrestling #Fox La sorprendente sconfitta pone fine al regno di 98 giorni di un campione della WWE: AAA su FOX, trasmesso in diretta sul canale YouTube della WWE, ha riservato un cambiamento di titolo che ha sorpreso molti fan. Ethan Page e Chelsea Gr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.