Sicilia superstar in prima serata | due Capodanni Rai programmi e dirette Pronto il piano di promozione della Regione

La Sicilia si mette in evidenza grazie a due programmi di Capodanno trasmessi in prima serata dalla Rai, che attirano l’attenzione sul territorio. La regione ha stanziato sei milioni di euro in due anni per promuovere le sue bellezze attraverso eventi e dirette televisive. La scelta mira a valorizzare le tradizioni e i paesaggi dell’isola, coinvolgendo artisti locali e rafforzando il legame con il pubblico nazionale. La strategia si concentra anche sulla diffusione online di contenuti esclusivi legati alla cultura siciliana.

La Sicilia si prepara a conquistare il piccolo schermo con un piano di promozione senza precedenti: sei milioni di euro in due anni per raccontare l'Isola al pubblico della Rai. Il progetto, approvato dalla giunta regionale e battezzato "Due anni di Sicilia in Rai", punta su una strategia di comunicazione articolata che mette al centro due eventi di forte richiamo: le dirette di Capodanno 2026 e 2027 su L'anno che verrà. Il programma, tradizionalmente trasmesso su Rai nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, porterà il conto alla rovescia verso il nuovo anno da due diverse città siciliane, ancora da individuare.