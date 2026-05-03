Usa Trump | In Germania ridurremo le truppe Ne stiamo tagliando oltre 5mila

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il numero di truppe americane in Germania sarà ridotto di oltre 5.000 unità. Questa decisione fa seguito a una disputa con il cancelliere locale riguardo agli impegni militari statunitensi in Europa. La comunicazione riguarda un taglio sostanziale della presenza militare americana nel paese europeo, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di questa riduzione.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti ridurranno in modo significativo la presenza di truppe in Germania, intensificando la disputa con il cancelliere Friedrich Merz mentre cerca di ridimensionare l’impegno dell’America per la sicurezza europea. Venerdì il Pentagono aveva inizialmente annunciato che avrebbe ritirato circa 5.000 soldati dalla Germania, ma quando sabato gli è stato chiesto il motivo della mossa, Trump non ha offerto una spiegazione, e ha detto che sarebbe arrivata una riduzione ancora maggiore. “Taglieremo molto di meno. E stiamo tagliando molto più di 5.000”, ha detto Trump ai giornalisti in Florida. Questo articolo Usa, Trump: "In Germania ridurremo le truppe.🔗 Leggi su Lapresse.it

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