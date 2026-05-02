Il Pentagono ha annunciato ufficialmente la decisione di ritirare circa 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. La comunicazione conferma la scelta di ridurre la presenza militare americana nel paese europeo. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell'operazione. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e analisi strategiche.

Il Pentagono ha rotto gli indugi ufficializzando il piano per il ritiro di circa 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. La conferma è arrivata direttamente dal portavoce Sean Parnell, il quale ha precisato che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha già dato disposizioni affinché la manovra venga completata entro i prossimi dodici mesi. La decisione rappresenta un punto di rottura senza precedenti all'interno della Nato, innescata dal palese malcontento di Donald Trump per il mancato sostegno degli alleati europei nelle operazioni militari contro l'Iran. Il piano Secondo le ricostruzioni fornite da CBS News, il disimpiego è una risposta diretta alle recenti frizioni con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che aveva pubblicamente criticato la strategia statunitense definendola priva di sbocchi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania Media: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldati

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