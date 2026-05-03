USA | nuovi Abrams e XM30 dal 2027 il Pentagono rinnova la flotta

Il Pentagono ha annunciato che a partire dal 2027 saranno introdotti nuovi modelli di carri armati Abrams e XM30, con l’obiettivo di rinnovare la flotta militare statunitense. I nuovi Abrams saranno progettati per migliorare la sopravvivenza in un contesto di minacce crescenti, come i droni. Contestualmente, le versioni aggiornate dei carri armati avranno un peso ridotto rispetto ai modelli precedenti.

? Cosa scoprirai Come faranno i nuovi Abrams a sopravvivere all'attacco costante dei droni?. Perché il Pentagono ha deciso di ridurre il peso dei carri armati?. Quali tecnologie permetteranno ai nuovi mezzi di muoversi in modo silenzioso?. Come cambierà il ruolo della fanteria con l'arrivo degli XM30?.? In Breve Nuovo Abrams M1E3 peserà 10 tonnellate in meno rispetto ai modelli attuali.. Propulsione ibrida ridurrà i consumi di carburante del 50% rispetto al passato.. Programma XM30 sostituirà i vecchi veicoli M2 Bradley per la fanteria.. Oltre un milione di fanti sono stati vittime in quattro anni di guerra.. Il Pentagono accelera il rinnovo della flotta corazzata statunitense con l’immissione sul campo di nuovi mezzi XM30 e carri Abrams M1E3 già a partire dal 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: nuovi Abrams e XM30 dal 2027, il Pentagono rinnova la flotta Notizie correlate Tua rinnova la flotta: arrivano 4 nuovi treni tra tecnologia e memoriaLa flotta ferroviaria di Tua, l’azienda pubblica abruzzese dedicata ai trasporti, si rinnova con l’ingresso in servizio di quattro nuovi elettrotreni... Leggi anche: Trenitalia si rinnova: "Avremo la flotta più giovane d’Europa" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gli Usa scommettono sui carri armati: ecco come preparano la guerra del futuro; A TV7 la sfida Usa-Iran, le strategie di Trump e il ruolo della Cina; Resident Evil: il teaser trailer del reboot di Zach Cregger rilancia l’incubo a Raccoon City; Il T-72 russo è il miglior carro armato al mondo secondo gli esperti americani. Gli Usa scommettono sui carri armati: ecco come preparano la guerra del futuroSe la 1ª Divisione di Cavalleria dell’US Army è pronta a ricevere nuovi mezzi corazzati, è segno che al Pentagono, dopo aver studiato e analizzato attentamente il campo di battaglia ucraino, qualcuno ... ilgiornale.it Pop Music. “Hit The Wall” è il titolo del nuovo singolo di Gracie Abrams, in uscita il 14 maggio in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com facebook Hit The Wall, la nuova canzone di Gracie Abrams fuori il 14 maggio x.com