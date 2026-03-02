Francia svolta atomica | Macron lancia la deterrenza nucleare avanzata
La Francia ha annunciato l'avvio di una nuova fase della sua strategia nucleare, puntando su una deterrenza avanzata. Il governo ha comunicato ufficialmente questa decisione, sottolineando come la mossa faccia parte di un rafforzamento della postura difensiva europea. La misura riguarda l’aggiornamento delle capacità nucleari del paese, senza entrare nel dettaglio delle modalità operative.
La Francia è pronta a intraprendere una nuova fase della propria strategia nucleare in un'ottica di deterrenza europea. "Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari nel nostro arsenale," ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron parlando dalla base dell'Île Longue, vicino a.
