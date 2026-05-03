Durante un evento in Florida, l’ex presidente ha espresso insoddisfazione riguardo alla qualità dell’audio, lamentando che il volume del microfono fosse troppo basso. Secondo quanto riferito, ha dovuto alzare la voce a causa di una cattiva regolazione dell’impianto audio. La reazione di Trump è stata di irritazione, e ha criticato i tecnici presenti per il malfunzionamento durante il discorso.

Intervenuto ad un evento in Florida, Donald Trump ha sbottato contro i tecnici responsabili dell’impianto audio che, a suo dire, non stavano lavorando bene, costringendolo a gridare a crepapelle per una errata regolazione del volume del microfono. “Digli di alzare il microfono, per favore? Alza il microfono – ha detto Trump -. Lo sai, lo odio. Paghi un sacco di soldi a questi ragazzi, poi ti alzi e il microfono non è acceso correttamente. E poi vogliono i loro soldi, e non mi piace pagare le persone per fare un pessimo lavoro. Mi piace solo pagare le persone. Pago in anticipo. E sto urlando a crepapelle perché il microfono non va bene. Alza...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, il volume del microfono è troppo basso: l'ira di Trump contro i tecnici

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