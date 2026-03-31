Teheran minaccia aziende Usa | Attacchi contro di voi dal 1 aprile Ira di Trump contro la Nato | Chi non aiuta si prenda il petrolio da solo – La diretta

Nel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizion i di Teheran a Isfahan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth il filmato dell’attacco, che mostra una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno. L’attacco è arrivato dopo la notizia che l’Iran aveva colpito una petroliera del Kuwait causando grandi danni. Intanto il prezzo del petrolio schizza in alto e sempre Trump fa sapere che potrebbe concludere la guerra entro le prossime due settimane senza liberare lo Stretto di Hormuz. Intanto l’Iran accusa l’Ucraina di essere complice di Usa e Israele mentre i Pasdaran dicono che lo stretto è sotto il loro completo controllo. 🔗 Leggi su Open.online

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