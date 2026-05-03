Usa il Pentagono conferma il ritiro di 5mila soldati dalla Germania

Il Pentagono ha annunciato che, su disposizione del Segretario alla Difesa, circa 5.000 soldati statunitensi saranno ritirati dalla Germania entro i prossimi 6-12 mesi. La decisione riguarda il ritiro di personale militare e viene comunicata ufficialmente come parte di un piano di ridimensionamento delle forze presenti nel paese europeo. La notizia è stata confermata attraverso una comunicazione ufficiale del dipartimento militare.

Su ordine del segretario alla Difesa, Pete Hegseth, gli Usa ritireranno circa 5mila militari dalla Germania nei prossimi 6-12 mesi. Un annuncio che giunge dopo che il presidente Donald Trump aveva recentemente dichiarato di voler valutare una riduzione della presenza militare nel Paese, sullo sfondo di crescenti tensioni con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il tycoon aveva attacco anche Spagna e Italia dicendo di “non essere contento” del loro comportamento nell’ambito della guerra che Washington insieme a Israele sta portando avanti contro l’Iran. La decisione – ha affermato il portavoce del Pentagono Sean Parnell – fa seguito “un’attenta revisione della presenza delle truppe statunitensi in Europa” e tiene conto “delle esigenze delle aree operative”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, il Pentagono conferma il ritiro di 5mila soldati dalla Germania ALLIANCE IN CRISIS: NATO Scrambles as U.S. Announces Major Drawdown Over Iran War Rift | AH1C Notizie correlate Pentagono: “Al via il ritiro di 5mila soldati dalla Germania”. Il piano di revisione strategica militare degli Usa in EuropaEntro sei o al massimo dodici mesi, gli Stati Uniti ritireranno 5mila militari americani dalla Germania. Il Pentagono conferma il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania. Pistorius: "Era previsto". La Nato studia i dettagliIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa, il Pentagono conferma il ritiro di 5mila soldati dalla Germania; Il Pentagono conferma il ritiro di 5 mila soldati Usa dalla Germania. Trump valuta il taglio di truppe anche in Italia; La Marina Usa blinda Rota mentre Trump alza lo scontro con Madrid; Germania, il Pentagono conferma: Via 5mila soldati. In stallo l'accordo di pace con l'Iran. Usa, il Pentagono conferma il ritiro di 5mila soldati dalla GermaniaSu ordine del segretario alla Difesa, Pete Hegseth, gli Usa ritireranno circa 5mila militari dalla Germania nei prossimi 6-12 mesi. Un annuncio che giunge ... lapresse.it Il Pentagono conferma il ritiro di 5 mila soldati Usa dalla Germania. Trump valuta il taglio di truppe anche in ItaliaIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania entro il prossimo anno. Lo ha reso noto ... gds.it Il Presidente Usa sul nuovo piano di Teheran sottolinea: "Non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". x.com Tensione USA-Iran: Trump minaccia, cresce il rischio guerra - facebook.com facebook