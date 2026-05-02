Il Pentagono ha annunciato che entro un anno o poco più gli Stati Uniti prevede di ritirare circa 5.000 soldati dalla Germania. Questa decisione fa parte di una revisione strategica della presenza militare americana in Europa. La notizia arriva in un momento di modifiche nelle disposizioni di forze e schieramenti militari statunitensi nel continente. La riduzione riguarda specificamente le truppe schierate in territorio tedesco.

Entro sei o al massimo dodici mesi, gli Stati Uniti ritireranno 5mila militari americani dalla Germania. L’ordine, annunciato dal capo del Pentagono Pete Hegseth, arriva dopo le recenti dichiarazioni di Trump, intenzionato a valutare una riduzione della presenza militare nel Paese, sullo sfondo di crescenti tensioni con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La misura è il risultato di una revisione strategica della presenza militare statunitense in Europa e tiene conto delle esigenze operative e delle condizioni sul terreno. Gli Stati Uniti mantengono da decenni numerose basi militari in Europa, fondamentali per le operazioni globali, soprattutto in Medioriente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pentagono: “Al via il ritiro di 5mila soldati dalla Germania”. Il piano di revisione strategica militare degli Usa in Europa

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