USA gelo artico a maggio | rischio miliardi per l’agricoltura

In alcune zone degli Stati Uniti si sono registrate temperature molto basse a maggio, inaspettate per questa stagione. Lo sbalzo di temperatura è stato causato da un movimento anomalo del getto polare, che ha spostato masse d’aria fredda verso sud. Questa situazione rischia di danneggiare le coltivazioni agricole e potrebbe influenzare i prezzi dei prodotti alimentari sul mercato. Le conseguenze di queste condizioni meteo si fanno sentire su vasta scala.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo sbalzo termico il prezzo dei prodotti agricoli?. Quali meccanismi meteorologici hanno causato il repentino spostamento del getto polare?. Come possono gli agricoltori proteggere i germogli dal gelo improvviso?. Perché questo fenomeno climatico mette a rischio la salute pubblica?.? In Breve Cali termici superiori a 15 gradi Celsius colpiscono Midwest e Nord-Est statunitense.. Rischio perdite miliardarie per vigneti, alberi da frutto e germogli di mais.. Fenomeno weather whiplash causato dallo spostamento del getto polare dall'Alaska.. Miglioramento graduale delle temperature previsto solo dalla seconda settimana di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, gelo artico a maggio: rischio miliardi per l’agricoltura Notizie correlate Ponte del 1° Maggio: arriva il gelo scandinavo, rischio nubifragi? Cosa sapere Un'ondata di gelo scandinavo colpirà il Mediterraneo centrale durante il ponte del 1° Maggio. Maggio instabile: tra picchi di 35°C al Sud e rischio gelo sulle Alpi? Cosa sapere Modelli indicano picchi di 35°C al Sud e rischio gelo sulle Alpi a maggio. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Anche negli USA un inizio maggio che sa di marzo: il freddo Artico travolge il Nord America. Storica nevicata in Texas, il gelo dall’Artico blocca gli UsaHouston, 16 feb. (askanews) – Storica nevicata in Texas, nel sud degli Stati Uniti più avvezzo a battere record per le temperature troppo elevate che per tempeste di neve e freddo. E invece la ... affaritaliani.it Usa, ondata di gelo straordinaria a New York: i morti salgono a 18 (raggiunti i -20°)L’ondata di gelo polare che da giorni sta colpendo il nord-est degli Stati Uniti, dal passaggio della prima grande tempesta invernale a gennaio, ha già causato 18 morti in New Jersey. Le temperature ... affaritaliani.it