Il mese di maggio si presenta caratterizzato da condizioni meteorologiche molto variabili. Le previsioni indicano temperature elevate, fino a 35°C, nel Sud del paese, mentre nelle zone alpine si registra il rischio di gelate. Questi cambiamenti sono collegati al passaggio dal regime La Nina a El Nino, che provoca oscillazioni significative nel clima. I modelli meteorologici mostrano come tali sbalzi siano previsti durante tutto il mese.

? Cosa sapere Modelli indicano picchi di 35°C al Sud e rischio gelo sulle Alpi a maggio.. Il passaggio dal regime La Nina a El Nino causa forti sbalzi termici.. I modelli matematici indicano temperature oltre i 30°C e possibili picchi di 35°C verso il Sud Italia e la Sardegna, mentre l’instabilità atmosferica minaccia sbalzi termici estremi nella prima metà di maggio. Le proiezioni attuali delineano un mese di maggio caratterizzato da una forte variabilità, mettendo in discussione l’ipotesi di un inizio di stagione pienamente anticiclonico. Gli aggiornamenti dei modelli meteorologici suggeriscono che l’atmosfera rimarrà in una fase di transizione, complicata dal passaggio del regime climatico ENSO dalla fase La Nina a quella El Nino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggio instabile: tra picchi di 35°C al Sud e rischio gelo sulle Alpi

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