Gli Stati Uniti hanno adottato una strategia che si è rivelata fallimentare in Medio Oriente, mentre l’Unione Europea ha cercato di mantenere una posizione di neutralità, ritenendo di poter evitare il coinvolgimento nel conflitto. Nel frattempo, l’Italia ha proposto di fornire aiuti in cambio di una tregua, puntando a una soluzione più concreta e immediata. La questione rimane complessa, con le diverse posizioni che evidenziano le difficoltà di trovare un accordo stabile.

Siamo in un momento di forte divergenza tra Usa e Ue. Ritengo utile tentare di ridurla con una strategia di pur parziale riconvergenza che contenga il rischio per l’Ue stessa di una crisi inflazionisticarecessiva dovuta a scarsitàrialzo dei prezzi di petrolio e gas a causa di un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz. Sopra questo caso specifico c’è quello generalesistemico dell’America che teme di essere in prospettiva troppo piccola in relazione all’espansione dei trattati commerciali - di fatto geopolitici - dell’Ue con tutte le altre democrazie del pianeta generando un’analisi di destino - entro 15 anni circa - che rende probabile la sostituzione della Pax Americana con una Nova Pax eurocentrica nel pianeta.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Usa e Ue devono ricucire lo strappo

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