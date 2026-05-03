Nel 1980 a Bologna, i The si esibirono in piazza in un tentativo di avvicinare il pubblico giovanile e ricucire uno strappo emerso negli anni precedenti. Il Comune organizzò l’evento e coinvolse i gruppi locali, che poi protestarono contro la presenza del gruppo musicale. Questa iniziativa suscitò reazioni contrastanti tra i giovani e le realtà musicali della città, mettendo in discussione le strategie di comunicazione adottate dall’amministrazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Comune a usare i punk per il consenso?. Perché i gruppi locali protestarono contro i The in piazza?. Chi ha suggerito di chiamare i musicisti inglesi per l'evento?. Quanto costò davvero portare i simboli del punk a Bologna?.? In Breve Contratto da 9 milioni di lire siglato per portare i The a Bologna.. Organizzazione affidata a Oderso Rubini con il supporto di Mauro Felicori e Massimo Buda.. Bifo distribuì il volantino Salsicce rock contestando l'amministrazione comunale in Piazza Maggiore.. Curatori Igort, Laura Carroli e Flavia Tommasini gestirono la rassegna Ritmicittà.. I leggendari The trascinarono la folla in Piazza Maggiore il 1 giugno 1980, trasformando una serata di musica gratuita in un momento di svolta politica e culturale per Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, 1980: i The in piazza per ricucire lo strappo con i giovani

Strage di Bologna 2 Agosto 1980: La Vera Storia della Bomba alla Stazione

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